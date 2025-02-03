Трамп хочет получить редкоземельные металлы из Украины – AFP

В то же время Трамп отметил, что в вопросах мирного урегулирования войны в Украине достигнут "большой прогресс".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов с Украиной в дальнейшую поддержку страны.

Об этом сообщило AFP News Agency.

"Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", – заявил он, слова которого цитирует AFP.

Также Трамп отметил, что в вопросах мирного урегулирования войны в Украине достигнут "большой прогресс", однако деталей не привел.

Напомним, в администрации Трампа уже приступили к подготовке к телефонному разговору с российским диктатором Владимиром Путиным, а также активно обсуждают возможную встречу лидеров двух стран.