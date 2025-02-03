Стало известно, в какой стране могут встретиться Трамп и Путин

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных мест для проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили источники агентства Reuters, ознакомленные с ходом переговоров.

Дональд Трамп пообещал, что положит конец войне в Украине в ближайшее время и готов провести встречу с Путиным. Путин в свою очередь поздравил Трампа и выразил желание встретиться, чтобы обсудить ситуацию в Украине и вопросы энергетики.

В РФ некоторые официальные лица неоднократно заявляли, что не имеют прямых контактов с США по подготовке телефонного разговора между Трампом и Путиным, который может предшествовать встрече позже в этом году. Однако источники, говорившие анонимно, сообщили, что чиновники РФ в последние недели посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ. В России существует определенное сопротивление этой идее, поскольку дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные и силовые связи Саудовской Аравии и ОАЭ со США.

Саудовская Аравия и ОАЭ не дали комментарии, а Кремль также отказался от заявлений. Однако как Трамп, так и Путин установили теплые отношения с лидерами этих стран. Трамп заявил, что его администрация планирует встречи и переговоры с разными сторонами, в том числе с Украиной и Россией. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что подобные контакты "очевидно планировались".

Особое внимание привлекает роль Саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана, ставшего первым иностранным лидером, с которым Трамп поговорил после вступления в должность. Трамп положительно охарактеризовал принца как "фантастического парня" во время своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В свою очередь Путин выразил благодарность Мухаммеду бин Салману за помощь в организации наибольшего обмена пленными между США и Россией со времен холодной войны, когда посещал Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что почти две недели после инаугурации Трампа Белый дом не начал диалог с Кремлем. Москва заявляет о готовности к переговорам, но отмечает отсутствие "сигналов" со стороны США.

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