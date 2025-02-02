"Это провал": у Зеленского прокомментировали план Келлога о перемирии и выборах

Если мирный план советника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога предусматривает лишь прекращение огня и выборы в Украине, то это провал.

Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин в своем сообщении на Х, отреагировав на сообщение Reuters с цитатами из интервью Келлога.

“Мы не видели полного интервью господина Келлога, лишь несколько цитат о выборах, поэтому трудно полностью оценить его позицию. Но если его план — это только прекращение огня и выборы, то это провальный план — Путина не испугают эти две вещи”, — написал он.

Также читайте Зеленский объяснил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры

Советник Зеленского подчеркнул, что Москва продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, находит новые пути обхода санкций и зарабатывает на нефти.

“Понятно, что все это оружие создается не для уважения к демократическим соседям. Военный альянс России с Северной Кореей явно не предусматривает соблюдение режима прекращения огня”, — предостерег западных партеров Литвин.

По его словам, украинская сторона хотела видеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров.

“Мы помним, что президент Трамп на встречах с президентом Зеленским глубоко и мудро говорил о ситуации и о том, что действительно может давить на Путина. Вот почему важно быстро перейти к реальной работе между командами над конкретным планом прекращения войны и обеспечения продолжительного мира", — подытожил он.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты хотят проведение выборов в Украине, возможно, до конца года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.

Читайте также: