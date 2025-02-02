Потусторонний мир существует: ученые шокировали открытием

Теория о существовании параллельной реальности – это больше не выдумки, говорят астрономы. Однако есть нюанс.

Ученые обнаружили еще одну потенциально пригодную для жизни планету.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Параллельная Вселенная существует?

Вот так открытие! Астрономы математически подтвердили существование параллельной Вселенной! Благодаря новым исследованиям они доказали, что параллельная Вселенная не только фантазия, а реальный существующий феномен. Об этом пишет издание Space.

Ученые считают, что существование параллельных вселенных может быть объяснено двумя основными способами: через космическую инфляцию на ранних этапах развития Вселенной и через квантовые процессы согласно теории многих миров.

“Концепция параллельных вселенных имеет несколько научных объяснений, в частности из-за космической инфляции и квантовых процессов, которые могут создавать разные реальности. Первая теория предполагает, что в самых ранних этапах развития Вселенной произошел процесс, в результате которого образовались многочисленные вселенные, каждая из которых имеет свои физические законы. Эти вселенные находятся вне нашего наблюдения и удаляются от нас быстрее света, что делает невозможным физическое попадание в них или контакт с ними.”

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Другая теория, связанная с квантовой механикой, утверждает, что каждое случайное квантовое событие, имеющее два или более возможных результата, приводит к образованию новой ветви Вселенной. Это означает, что существуют параллельные реальности, в которых могут происходить разные варианты развития событий, возникающие из-за различных решений или случайных событий на микроскопическом уровне.

“Идея о возможности путешествий между параллельными вселенными вызывает множество споров и теоретических вопросов. Одним из таких способов попасть в другие реальности может быть создание машины времени. Но это порождает многочисленные парадоксы, в частности, классический "парадокс дедушки", где путешествие в прошлое может привести к изменению событий, что вызывает логические противоречия. Стивен Гокинг и Игорь Новиков предложили свои объяснения, которые варьируются от запрета путешествий в прошлое до возможности посетить прошлое, но без возможности изменять уже произошедшие события.

Одна из интересных гипотез предполагает, что путешествие в прошлое может не привести к изменениям в нашей реальности, а создает новую ветвь Вселенной, где измененные события всегда были другими, не нарушая тем самым нашей истории. Все эти теории являются лишь гипотезами, поскольку современные технологии не позволяют совершать путешествия во времени, а также существуют физические ограничения, препятствующие детальному изучению этих процессов. В общем, хотя концепция параллельных вселенных и путешествий между ними выглядит увлекательной, пока она остается в пределах теоретических предположений и не имеет практического подтверждения. Однако с развитием науки и новых технологий эти идеи могут стать более реальными для изучения в будущем.

Новая потенциально пригодная для жизни планета / Фото: pixabay.com

Новое открытие ученых

А недавно учёные шокировали еще одним открытием. Они обнаружили новую потенциально пригодную для жизни планету относительно недалеко.

Через 30 лет после открытия первой экзопланеты (планеты вне Солнечной системы) астрономы обнаружили более 7 тысяч таких в нашей галактике. В то же время, экзопланетологи начали интересоваться их характеристиками с целью поиска жизни в других местах Вселенной.

Об этом говорится в материале phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics. Сейчас астрономы ищут экзопланеты, которые легче описать или имеющие интересные особенности, чтобы проверить свои гипотезы и закрепить свои знания. Это касается планеты HD 20794 d, которую обнаружила команда, в состав которой входят сотрудники отдела астрономии UNIGE.

Фото: Freepik

Планета HD 20794 d находится в зоне населенности своей звезды. К примеру, у Солнца эта зона начинается на расстоянии 0,7 астрономической единицы и заканчивается на расстоянии 1,5 астрономической единицы. Напоминаем, что одна астрономическая единица – это примерно 150 млн км. Таким образом, в Солнечной системе в зоне населенности находится не только Земля, но и Марс. Ученые выяснили, что HD 20794 d совершает полный оборот вокруг своей версии нашего Солнца за 647 дней, что примерно на 40 дней больше, чем это делает Марс вокруг нашей звезды.”

Астрономы также обнаружили, что у планеты не круговая, а эллиптическая орбита. Поэтому она в самой дальней точке своей орбиты находится в двух астрономических единицах от звезды, а в ближайшей точке — в 0,75 астрономической единицы. Земля находится на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца.

Астрономы считают, что если на планете есть вода, то при сближении со своей звездой она должна была перейти из замороженного состояния в жидкое, что могло бы привести к появлению жизни. Учитывая близость этой планеты к нам, астрономы смогут тщательно изучить ее атмосферу и химический состав, что позволит сделать более точные выводы о потенциальной населенности планеты.

Ранее астрономы обнаружили две каменистые планеты, вращающиеся вокруг разных звезд. Они схожи по составу на Землю и почти такого же размера.

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