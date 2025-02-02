Потойбіччя існує: вчені шокували відкриттям

Теорія про існування паралельної реальності – це більше не вигадки, кажуть астрономи. Однак, є нюанс.

Вчені виявили ще одну потенційно придатну для життя планету.

Усі подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Паралельний Всесвіт існує?

Оце так відкриття! Астрономи математично підтвердили існування паралельного Всесвіту! Завдяки новим дослідженням вони довели, що паралельний Всесвіт не є лише фантазією, а реальним існуючим феноменом. Про це пише видання Space.

Науковці вважають, що існування паралельних всесвітів може бути пояснено двома основними способами: через космічну інфляцію на ранніх етапах розвитку Всесвіту та через квантові процеси, згідно з теорією багатьох світів.

“Концепція паралельних всесвітів має кілька наукових пояснень, зокрема через космічну інфляцію та квантові процеси, які можуть створювати різні реальності. Перша теорія передбачає, що в самих ранніх етапах розвитку Всесвіту відбувся процес, у результаті якого утворилися численні всесвіти, кожен з яких має власні фізичні закони. Ці всесвіти перебувають поза межами нашого спостереження та віддаляються від нас швидше за світло, що робить неможливим фізичне потрапляння в них або контакт з ними.”

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Інша теорія, пов'язана з квантовою механікою, стверджує, що кожна випадкова квантова подія, яка має два або більше можливих результатів, призводить до утворення нової гілки Всесвіту. Це означає, що існують паралельні реальності, в яких можуть відбуватися різні варіанти розвитку подій, що виникають через різні рішення чи випадкові події на мікроскопічному рівні.

“Ідея про можливість подорожей між паралельними всесвітами викликає багато суперечок і теоретичних запитань. Одним із таких способів потрапити в інші реальності може бути створення машини часу. Але це породжує численні парадокси, зокрема класичний "парадокс дідуся", де подорож у минуле може призвести до зміни подій, що викликає логічні суперечності. Стівен Гокінг і Ігор Новіков запропонували свої пояснення, які варіюються від заборони подорожей у минуле до можливості відвідати минуле, але без можливості змінювати вже події, які відбулись.”

Одна з цікавих гіпотез передбачає, що подорож у минуле може не призвести до змін у нашій реальності, а створює нову гілку Всесвіту, де змінені події завжди були іншими, тим самим не порушуючи нашої історії. Всі ці теорії є лише гіпотезами, оскільки сучасні технології не дозволяють здійснювати подорожі в часі, а також існують фізичні обмеження, які перешкоджають детальному вивченню цих процесів. Загалом, хоча концепція паралельних всесвітів і подорожей між ними виглядає захопливою, наразі вона залишається в межах теоретичних припущень і не має практичного підтвердження. Однак, з розвитком науки та нових технологій, ці ідеї можуть стати більш реальними для вивчення в майбутньому.

Нова потенційно придатна для життя планета / Фото: pixabay.com

Нове відкриття вчених

А нещодавно вчені шокували ще одним відкриттям. Вони виявили нову потенційно придатну для життя планету відносно неподалік.

Через 30 років після відкриття першої екзопланети (планети поза Сонячною системою) астрономи виявили понад 7 тисяч таких у нашій галактиці. Водночас екзопланетологи почали цікавитися їхніми характеристиками з метою пошуку життя в інших місцях Всесвіту.

Про це йдеться у матеріалі phys.org з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics. Зараз астрономи шукають екзопланети, які легше описати або які мають цікаві особливості, щоб перевірити свої гіпотези та закріпити свої знання. Це стосується планети HD 20794 d, якувиявила команда, до складу якої входять співробітники відділу астрономії UNIGE.

Фото: Freepik

“Планета HD 20794 d перебуває в зоні населеності своєї зірки. Наприклад, у Сонця ця зона починається на відстані 0,7 астрономічної одиниці і закінчується на відстані 1,5 астрономічної одиниці. Нагадуємо, що одна астрономічна одиниця — це приблизно 150 млн км. Таким чином у Сонячній системі в зоні населеності перебуває не тільки Земля, але й Марс. Вчені з'ясували, що HD 20794 d здійснює повний оберт навколо своєї версії нашого Сонця за 647 днів, що приблизно на 40 днів більше, ніж це робить Марс навколо нашої зірки.”

Астрономи також виявили, що планета має не кругову, а еліптичну орбіту. Тому вона в найдальшій точці своєї орбіти перебуває на відстані двох астрономічних одиниць від зірки, а в найближчій точці — на відстані 0,75 астрономічної одиниці. Земля перебуває на відстані однієї астрономічної одиниці від Сонця.

Астрономи вважають, що якщо на планеті є вода, то під час зближення зі своєю зіркою вона мала перейти із замороженого стану в рідкий, що потенційно могло б призвести до появи життя. З огляду на близькість цієї планети до нас, астрономи зможуть ретельно вивчити її атмосферу і хімічний склад, що дасть змогу зробити точніші висновки про потенційну населеність планети.

Раніше астрономи виявили дві кам'янисті планети, які обертаються навколо різних зірок. Вони схожі за складом на Землю і майже такого ж розміру.

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