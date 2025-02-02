Російські літаки ударили ракетами Х-22 по власній території: відео

Місцева влада з посиланням на “уповноважені відомства” підтвердила “позаштатне сходження” двох авіаційних боєприпасів.

Дві російські крилаті ракети, ймовірно, Х-22, якими держава-агресорка намагалася атакувати Україну в суботу, 1 лютого, не долетіли до цілі і упали на території Липецької області РФ.

Відео падіння однієї з них потрапило на відеореєстратор автомобіля, який проїжджав поруч.

На опублікованих кадрах видно, як ракета врізається в землю, після чого відбувається вибух.

Падіння російської ракети Х-22 в Липецькій області РФ потрапило на відео

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, після інциденту в околиці зникло світло і пропав мобільний зв'язок. На місці падіння ракети утворилася величезна вирва. Пошкодження отримали довколишні будинки та автомобілі.

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У неділю, 2 лютого, місцева влада з посиланням на “уповноважені відомства” повідомила, що над Липецькою областю відбулося “позаштатне сходження” двох авіаційних боєприпасів.

Один з них упав у Єлецькому районі, інший — у Воловському муніципальному утворенні. На місці падіння досі продовжують працювати вибухотехніки.

Російська влада запевняє, що падіння ракет сталося далеко від житлових будинків, але водночас інформує, що громадянам, чиї будинки та машини постраждали, буде виплачено компенсацію.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни завдали удару по школі-інтернату в Суджі на Курщині. Майже сотня людей опинилася під завалами.

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