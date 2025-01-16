Російський літак упустив крилату ракету на Воронезьку область: мапа

Ракета, як розповіли джерела в екстрених службах РФ, здійснила так зване мимовільне сходження і зруйнувалася під час падіння, її уламки спровокували пожежу.

Російський літак упустив крилату ракету Х-69 на Воронезьку область.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

"Напередодні у полі біля села Олександрівка у Воронезькій області виявили уламки невідомого об'єкта. Він вибухнув і спровокував пожежу. Передбачалося, що це були уламки збитого безпілотника. Однак коли на місце пожежі приїхали співробітники Росгвардії, то з'ясувалося, що це фрагменти російської крилатої ракети Х-69, яку ЗС РФ використовують для ударів по українській енергетиці", – йдеться у повідомленні.

Російський літак упустив крилату ракету на Воронезьку область / Фото: ASTRA

Ракета, як розповіли джерела ASTRA в екстрених службах регіону, здійснила так званий мимовільний сход і зруйнувалась при падінні.

Про постраждалих та руйнування інформація не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня українські повітряні сили вперше збили крилату ракету РФ класу "повітря-поверхня" Х-69, яка мала касетну бойову частину.

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