Спецслужби Росії почали полювати на українських поліцейських: що відомо

У багатьох випадках росіяни спочатку дають прості завдання: сфотографувати адмінбудівлю, а надалі більш складні, наприклад, закласти вибухівку.

Спецслужби РФ почали полювати на українських поліцейських. Ворог влаштовує терористичні атаки, зокрема у Києві, Житомирі, Дніпрі.

Про це сказав очільник Нацполіції України Іван Вигівський в інтерв’ю "Українським новинам".

За його словами, спецслужби РФ розпочали полювання на поліцейських від осені 2024 року.

"Почалися такі терористичні атаки на наших працівників. Це декілька фактів у Києві, Житомирі, Дніпрі – всі вони розкриті спільно з СБУ, особи затримані. Тобто є конкретні завдання полювати на поліцейських. Ми стали для них мішенню", – сказав Вигівський.

Він додав, що ворог здебільшого дурить фігурантів, гроші у більшості випадків вони не отримують, а покарання несуть достатньо суворе.

"Тому, хто це виношує в думках, краще цього не робити. Як бачите, своєю роботою ми також створюємо багато проблем для росії, для реалізації їхніх дестабілізаційних заходів у нашій державі", - пояснив Вигівський.

Так, упродовж 2024 року правоохоронці затримали 201 особу за вчинення 229 підпалів авто і 7 осіб, які вчинили теракти біля адмінбудівель.

Зазвичай, це або неповнолітні, або люди з низькою соціальною відповідальністю.

Водночас, запевнив Вигівський, поліцейські швидко встановлюють осіб, яким російські спецслужби замовляють здійснення різних злочинів, як-от підпали авто ЗСУ, напади на поліцейських тощо.

Нагадаємо, СБУ затримала агентку РФ на Одещині, яка планувала теракт біля військового підрозділу.

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