Российские самолеты ударили ракетами Х-22 по собственной территории: видео

Местные власти со ссылкой на "уполномоченные ведомства" подтвердили "внештатное восхождение" двух авиационных боеприпасов.

Две российские крылатые ракеты, вероятно, Х-22, по которым государство-агрессорка пыталось атаковать Украину в субботу, 1 февраля, не долетели до цели и упали на территории Липецкой области РФ.

Видео падения одной из них попало на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

На опубликованных кадрах видно, как ракета врезается в землю, после чего происходит взрыв.

Падение российской ракеты Х-22 в Липецкой области РФ попало на видео

Как сообщают местные Telegram-каналы, после инцидента в окрестности пропал свет и пропала мобильная связь. На месте падения ракеты образовалась огромная воронка. Повреждения получили близлежащие дома и автомобили.

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В воскресенье, 2 февраля, местные власти со ссылкой на "уполномоченные ведомства" сообщили, что над Липецкой областью произошел "внештатный сход" двух авиационных боеприпасов.

Один из них упал в Елецком районе, другой – в Воловском муниципальном образовании. На месте падения все еще продолжают работать взрывотехники.

Российские власти уверяют, что падение ракет произошло вдали от жилых домов, но в то же время информируют, что гражданам, чьи дома и машины пострадали, будет выплачена компенсация.

Напомним, 1 февраля россияне нанесли удар по школе-интернату в Судже на Курщине. Около сотни человек оказались под завалами.

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