Макс Чмерковский восхитил фото сразу с тремя сыновьями в их доме в США

Украинский хореограф Макс Чмерковский порадовал фанатов семейным контентом.

В фотоблоге знаменитость опубликовал ряд кадров, которые сделал во время выходного в собственном доме, который недавно чуть не сгорел в США. На изображении многодетный отец, устроившись на диване, включал трем сыновьям телевизор. К тому же 8-летний Шейя Александер, годовалый Рио и 6-месячный Милан-Максим были одеты в одинаковые пижамы. Рядом с ними также находился домашний любимец.

Макс Чмерковский с сыновьями / Фото: instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с сыновьями / Фото: instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с сыновьями / Фото: instagram.com/maksimc

Макс признался, что не может поверить, что такая семейная идиллия – его реальность: "До сих пор не знаю, как это все произошло, но я так счастлив, что это все произошло! Бешеное утро и одинаковые пижамы стали простым совпадением".

В комментариях поклонники оставили звездному отцу комплименты, а его жена Пета пообещала, что "скоро вернется домой".

Весь твой мир прямо перед тобой

Тебе так посчастливилось иметь троих детей

Очень мило! Макс, ты лучший отец

Иначе и не представить

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник ответил, планирует ли во время войны уехать за границу с тремя сыновьями и женой.

Читайте также: