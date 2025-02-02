Макс Чмерковский восхитил фото сразу с тремя сыновьями в их доме в США

Дети танцовщика попозировали в одинаковых луках.
Украинский хореограф Макс Чмерковский порадовал фанатов семейным контентом.
В фотоблоге знаменитость опубликовал ряд кадров, которые сделал во время выходного в собственном доме, который недавно чуть не сгорел в США. На изображении многодетный отец, устроившись на диване, включал трем сыновьям телевизор. К тому же 8-летний Шейя Александер, годовалый Рио и 6-месячный Милан-Максим были одеты в одинаковые пижамы. Рядом с ними также находился домашний любимец.
Макс признался, что не может поверить, что такая семейная идиллия – его реальность: "До сих пор не знаю, как это все произошло, но я так счастлив, что это все произошло! Бешеное утро и одинаковые пижамы стали простым совпадением".
В комментариях поклонники оставили звездному отцу комплименты, а его жена Пета пообещала, что "скоро вернется домой".
- Весь твой мир прямо перед тобой
- Тебе так посчастливилось иметь троих детей
- Очень мило! Макс, ты лучший отец
- Иначе и не представить
Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник ответил, планирует ли во время войны уехать за границу с тремя сыновьями и женой.
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