Кто стоит за подрывами ТЦК: Коваленко ответил

Операции против военных, а также подрывов Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) курируют структуры главного управления Генштаба ВС Российской Федерации и ФСБ.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Параллельно с этим усиливается и продолжающаяся с 2022 года медийная кампания, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блоггеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года, отметил Коваленко.

Напомним, 2 февраля у здания ТЦК и СП в Павлограде прогремел взрыв. В результате ранения получил один человек.

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