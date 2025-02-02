Кто стоит за подрывами ТЦК: Коваленко ответил

Параллельно с терактами усиливается и медийная кампания.
Операции против военных, а также подрывов Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) курируют структуры главного управления Генштаба ВС Российской Федерации и ФСБ.
Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Параллельно с этим усиливается и продолжающаяся с 2022 года медийная кампания, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блоггеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года, отметил Коваленко.
Напомним, 2 февраля у здания ТЦК и СП в Павлограде прогремел взрыв. В результате ранения получил один человек.
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