Хто стоїть за підривами ТЦК: Коваленко відповів

Паралельно з терактами посилюється й медійна кампанія.
Операції проти військових, а також з підривами Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) курують структури головного управління Генштабу ЗС Російської Федерації та ФСБ.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, що триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають від 2024 року, зазначив Коваленко.
Нагадаємо, 2 лютого поблизу будівлі ТЦК та СП у Павлограді прогримів вибуху. Внаслідок цього поранення отримав один чоловік.
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