Хто стоїть за підривами ТЦК: Коваленко відповів

Операції проти військових, а також з підривами Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) курують структури головного управління Генштабу ЗС Російської Федерації та ФСБ.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, що триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають від 2024 року, зазначив Коваленко.

Нагадаємо, 2 лютого поблизу будівлі ТЦК та СП у Павлограді прогримів вибуху. Внаслідок цього поранення отримав один чоловік.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.