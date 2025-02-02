Наступ росіян на Дніпро: чи реальні наміри ворога — експерт

Наступ російської окупаційної армії на Дніпропетровську область та місто Дніпро радше є інформаційною кампанією пропагандистів, ніж справжніми намірами військового командування РФ.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі "Українському радіо".

“Щоб розширювати плацдарм і фронти в сторону Дніпра, їм, по-перше, потрібно збільшити кількість особового складу і також розуміти, що якщо ця військова операція не вдасться, а вона апріорі не вдасться, з урахуванням тактики і стратегії росіян, то зробити для себе ще один невдалий напрямок — це непрестижно для російської армії. Та і зараз, коли стоїть багато інших завдань, впрягатися в нову кампанію жодної логіки для росіян немає”, - вважає він.

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За словами Івана Тимочка, перед російськими військами стоїть завдання рухатися з півдня на Покровськ, а зі сходу - в район Краматорська, і паралельно намагатися з'єднати ці два наступи. При цьому вони намагаються перерізати логістику до Покровська, тому наступають західніше від міста.

“На сході від Покровська є місто Мирноград, і ворог не дуже хоче вклинитися між два міста, щоб потрапити під "серйозний заміс". Все-таки вони хочуть відрізати Покровськ з заходу”, - припустив експерт.

Нагадаємо, екскомандир роти ударних БПЛА “Шершні Довбуша” 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат вважає, що росіянам нелогічно йти на Дніпропетровську область.

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