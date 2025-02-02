Померла зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Джу-Сіль: відома причина

Зірка серіалу "Гра в кальмара", акторка Лі Джу-Сіль померла.

Артистки не стало сьогодні, 2 лютого. Причиною смерті стало онкологічне захворювання – рак шлунку. Лі Джу-Сіль боролося з підступним діагнозом впродовж трьох місяців. Але, на жаль, організм не впорався. Вона померла на 81-му році життя у власному будинку в Південній Кореї, пише Daily Mail. Поховання знаменитості відбудуться 5 лютого.

До слова, 30 років тому у зірки вже був діагностований рак, але молочної залози. Тоді лікарі прогнозували, що жити їй залишалося лише один місяць. Та, на щастя, через 13 років лікування, хвороба відступила. Проте з часом рак повернувся й остаточно забрав життя Лі Джу-Сіль.

Лі Джу-Сіль

Зазначимо, акторка почала акторську кар'єру ще 1964 року. За життя вона випробувала чимало ролей і з'являлася у корейських драмах. На схилі років нову хвилю популярності їй приніс серіал "Гра в кальмара", де вона зіграла матір Хван Джун Хо (Ві Ха Джун) і мачуху Хван Ін Хо (Лі Бен Хон).

Нагадаємо, нещодавно донька музиканта Кузьми Скрябіна показалася на його могилі. Барбара Кузьменко вшанувала пам'ять батька у роковини його смерті.

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