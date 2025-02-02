Умерла звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Джу-Силь: известна причина

Звезда сериала "Игра в кальмара", актриса Ли Джу-Силь умерла.

Артистки не стало сегодня, 2 февраля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание – рак желудка. Ли Джу-Силь боролось с коварным диагнозом в течение трех месяцев. Но, к сожалению, организм не справился. Она скончалась на 81-м году жизни в собственном доме в Южной Корее, пишет Daily Mail. Похороны знаменитости состоятся 5 февраля.

К слову, 30 лет назад у звезды был диагностирован рак, но молочной железы. Тогда врачи прогнозировали, что жить ей оставалось всего один месяц. Но, к счастью, через 13 лет лечения болезнь отступила. Однако со временем рак вернулся и окончательно унес жизни Ли Джу-Силь.

Ли Джу-Силь

Отметим, актриса начала актерскую карьеру еще в 1964 году. При жизни она испытала много ролей и появлялась в корейских драмах. На склоне лет новую волну популярности ей принес сериал "Игра в кальмара", где она сыграла мать Хван Джун Хо (Ви Ха Джун) и мачеху Хван Ин Хо (Ли Бен Хон).

Напомним, недавно дочь музыканта Кузьмы Скрябина показалась на его могиле. Барбара Кузьменко почтила память отца в годовщину его смерти.

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