Взрыв возле ТЦК в Павлограде: в каком состоянии пострадавший

В результате взрыва неустановленного предмета возле здания Павлоградского РТЦК и СП ранение получил один человек. Состояние пострадавшего легкое.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

"В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Мы сотрудничаем с полицией для скорейшего выяснения всех деталей", — говорится в сообщении.

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Военные просят граждан сохранять спокойствие и дождаться официальных выводов следствия.

"Любая новая информация будет сообщена дополнительно", — пообещали в областном ТЦК.

Напомним, в субботу, 1 февраля, в Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате инцидента погиб один человек, еще 6 получили ранения.

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