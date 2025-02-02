Вибух біля ТЦК у Павлограді: в якому стані постраждалий

Військові просять громадян зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства.
Внаслідок вибуху невстановленого предмета біля будівлі Павлоградського РТЦК та СП поранення дістав один чоловік. Стан постраждалого легкий.
Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.
"Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей", - йдеться у повідомленні.
Військові просять громадян зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства.
"Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково", - пообіцяли в обласному ТЦК.
Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, в місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще 6 дістали поранення.
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