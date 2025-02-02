Вибух біля ТЦК у Павлограді: в якому стані постраждалий

Внаслідок вибуху невстановленого предмета біля будівлі Павлоградського РТЦК та СП поранення дістав один чоловік. Стан постраждалого легкий.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей", - йдеться у повідомленні.

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Військові просять громадян зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства.

"Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково", - пообіцяли в обласному ТЦК.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, в місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще 6 дістали поранення.

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