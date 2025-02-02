Наступление россиян на Днепр: реальные ли намерения врага — эксперт

Наступление российской оккупационной армии на Днепропетровскую область и город Днепр скорее является информационной кампанией пропагандистов, чем подлинными намерениями военного командования РФ.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии "Украинскому радио".

"Чтобы расширять плацдарм и фронты в сторону Днепра, им, во-первых, нужно увеличить количество личного состава и также понимать, что если эта военная операция не удастся, а она априори не удастся, с учетом тактики и стратегии россиян, то сделать для себя еще одно неудачное направление – это непрестижно для российской армии. И сейчас, когда стоит много других задач, впрягаться в новую кампанию никакой логики для россиян нет”, — считает он.

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По словам Ивана Тимочка, перед российскими войсками стоит задача двигаться с юга на Покровск, а с востока – в район Краматорска, и параллельно пытаться соединить эти два наступления. При этом они пытаются перерезать логистику в Покровск, поэтому наступают западнее города.

“На востоке от Покровска есть город Мирноград, и враг не очень хочет вклиниться между двумя городами, чтобы попасть под "серьезный замес". Все-таки они хотят отрезать Покровск с запада”, – предположил эксперт.

Напомним, экс-командир роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной Егерской бригады Андрей Онистрат считает, что россиянам нелогично идти на Днепропетровскую область.

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