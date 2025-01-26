Російський літак скинув "розумну" авіабомбу на село біля Бєлгорода

Російський військовий літак скинув керовану авіабомбу УМПБ-250, яку кремлівські пропагандисти РФ розхвалювали як “розумну бомбу”, на територію РФ.

Про це повідомляє Astra.

Інцидент стався 23 січня на околиці села Драгунське Бєлгородської області.

Місцева влада повідомляє про відсутність жертв і руйнувань внаслідок бомбардування власної території.

Раніше кремлівські пропагандисти описували цю бомбу як високотехнологічну зброю, оснащену навігаційним модулем, інтегрованим з кермовим керуванням, антенами та турбореактивною силовою установкою. На відміну від звичайних бомб, УМПБ-250 створювалася як “розумна” бомба.

За підрахунками видання Astra, російська армія минулого 2024 року скинула на російські регіони та окуповані території України не менше, ніж 165 авіабомб ФАБ. Цього року уже зафіксовано падіння 13 ФАБів, однієї ракети та однієї УМПБ-250.

Зокрема, 15 січня у Воронезькій області, поряд із селом Олександрівка, впала ракета Х-69, призначена для ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок падіння снаряда виникла пожежа.

Торік у листопаді фугасна авіабомба (ФАБ) впала на будівлю школи в селі Биківка Бєлгородської області. Жертв і постраждалих вдалося уникнути завдяки тому, що інцидент стався рано-вранці, коли в будівлі нікого не було.

Наприкінці жовтня російська авіабомба впала на село Пушкарне, розташоване за 6 кілометрів від Бєлгорода.

Нагадаємо, у Курській області російські військові завдали 14 ударів керованими авіабомбами по селищу Козача Локня.

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