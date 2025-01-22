Зарплати держслужбовців підстрибнули: хто отримує понад 300 тисяч

В Україні середня зарплата чиновників у центральних державних органах у грудні 2024 року сягнула 79,8 тис. грн. Це більш ніж удвічі більше, ніж у січні того ж року.

Про це свідчить інформація від Міністерства фінансів України.

Середня зарплата українських чиновників за 2024 рік зросла біль ніж удвічі – від 38,6 тис. грн до 79,8 тис. грн.

Щоправда грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року держслужбовцям виплачуються різноманітні премії та надбавки. У середньому протягом року 21,8 тис. чиновників отримували зарплати у розмірі 54,4 тис. грн.

Зауважимо, зарплати чиновників значно перевищують середній рівень по Україні. Так, за даними Пенсійного фонду України, у вересні середня зарплата становила 18 тис. грн.

У яких держорганах найвищі зарплати?

За розміром зарплат у грудні 2024 року лідирувало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. У середньому працівники відомства отримували зарплати у розмірі 134,5 тис. грн. У Мінкульті працюють 380 людей.

На другій сходинці – Міністерство закордонних справ із зарплатами у 125 тис. грн. У відомстві працюють 140 людей.

На третьому місці – Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Зарплати тамтешніх працівників становлять 122,3 тис. грн. В установі працюють 35 осіб.

Працівники Антимонопольного комітету зароблять 118,2 тис. грн. У відомстві працюють 268 осіб.

Зарплати українських чиновників / Фото: Міністерство фінансів України

Зарплати керівників держорганів

Щодо керівництва державних відомств, то найвищі зарплати у грудні отримували у:

Державній службі експортного контролю – 370,5 тис. грн,

Національній комісії з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг – 366,8 тис. грн,

Національному агентстві з питань запобігання корупції – 355,8 тис. грн,

Державному агентстві з мистецтв та мистецької освіти – 345,4 тис. грн,

Державній службі якості освіти – 317,9 тис. грн.

Зарплати українських чиновників / Фото: Міністерство фінансів України

До речі, за словами народного депутата Ярослава Юрчишина, зарплати народних обранців на сьогодні становлять орієнтовно 40 тис. грн на місяць.

Читайте також: