У Раді озвучили, які зарплати у депутатів зараз

Ярослав Юрчишин сказав, що його зарплата цілком задовольняє.

Зарплати народних депутатів України на сьогодні становлять орієнтовно 40 тис. грн на місяць. Скаржитися немає на що.

Про це нардеп Ярослав Юрчишин повідомив у ефірі телеканалу "Новини Live".

Юрчишин відповів на запитання про те, скільки зараз заробляють зараз депутати Верховної Ради.

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"Десь близько 40 тисяч. Плюс в залежності від того – голова комітету, перший заступник чи секретар, там іде невелика надбавка, але це все в межах цієї суми. В принципі, жалітися нема на що. Ми розуміємо, що зарплата вища, ніж середньо по ринку. Орієнтуватися на менеджерський склад, приватні підприємства ми не будемо. Тому можна сказати, що цілком задовольняє", – розповів народний обранець.

Він додав, що вимагати більших розмірів зарплат під час війни недоречно.

"Плюс під час війни вимагати чогось більшого… Ми бюджетники, ми розуміємо, що зважаючи на те, що ми живемо фактично в борг як країна, тобто будь-які проблеми з балансом бюджету – перші, хто буде не отримувати зарплати – ті ж самі народні депутати і вчителі, і ряд інших категорій", – розповів Юрчишин.

До слова, зарплати українських прокурорів коливаються від 59 до 145 тис. грн на місяць, залежно від посади та регіону.

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