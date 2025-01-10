В Раде озвучили, какие зарплаты у депутатов сейчас

Ярослав Юрчишин сказал, что его зарплата полностью удовлетворяет.

Зарплаты народных депутатов Украины на сегодняшний день составляют ориентировочно 40 тыс. грн в месяц. Жаловаться не на что.

Об этом нардеп Ярослав Юрчишин сообщил в эфире телеканала "Новыны Live".

Юрчишин ответил на вопрос о том, сколько сейчас сейчас зарабатывают депутаты Верховной Рады.

Также читайте Средняя зарплата чиновников в 2024 году выросла на 61%: кто получает больше всего

"Где-то около 40 тысяч. Плюс в зависимости от того – глава комитета, первый заместитель или секретарь, там идет небольшая надбавка, но это все в пределах этой суммы. В принципе, жаловаться не на что. Мы понимаем, что зарплата выше среднего по рынку. Ориентироваться на менеджерский состав, частные предприятия мы не будем. Поэтому можно сказать, что полностью удовлетворяет", – рассказал народный избранник.

Он добавил, что требовать больших размеров зарплат во время войны неуместно.

"Плюс во время войны требовать чего-то большего… Мы бюджетники, мы понимаем, что ввиду того, что мы живем фактически взаймы как страна, то есть любые проблемы с балансом бюджета – первые, кто будет не получать зарплаты – те же народные депутаты и учителя, и ряд других категорий", – рассказал Юрчишин.

Кстати, зарплаты украинских прокуроров колеблются от 59 до 145 тыс. грн в месяц, в зависимости от должности и региона.

Читайте также: