Ryanair подала в суд на пассажира на 15000 евро: что он натворил

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair усиливает борьбу с недисциплинированными пассажирами.

Так, представители компании заявили, что подали иск в суд на пассажира на сумму более 15 000 евро после того, как рейс из Дублина на испанский остров Лансароте был вынужден изменить направление в Порт, Португалия, и был задержан на ночь.

На борту этого рейса, который был сорван в апреле в прошлом году, находились 160 пассажиров.

Ryanair заявила, что подала иск в Окружной суд Ирландии, утверждая, что поведение пассажира привело к ущербу в размере более 15 000 евро "за ночлег, расходы на пассажиров и расходы на приземление".

Компания хочет возместить эти расходы с пассажира.

Компания также сделала предупреждение другим, кто планирует летать с базирующимся в Ирландии лоукостером, описав этот шаг как часть "серьезной борьбы с неправомерным поведением".

"Неприемлемо, что пассажиры – многие из которых следуют с семьей или друзьями, чтобы насладиться спокойным летним отпуском – страдают от ненужных срывов и сокращения времени отпуска в результате поведения одного неуправляемого пассажира", — говорится в заявлении Ryanair.

Подробности поведения неназванного пассажира не были предоставлены.

"Это демонстрирует лишь одно из многих последствий, с которыми столкнутся срывающие рейсы пассажиры в рамках политики нулевой толерантности Ryanair, и мы надеемся, что эта акция будет сдерживать дальнейшее деструктивное поведение на рейсах, чтобы пассажиры и экипаж могли путешествовать в комфортной и уважительной ", – говорится в заявлении компании.

Напомним, авиакомпания Lufthansa не пустила на самолет евреев и получила рекордный штраф. Это самый большой штраф, который когда-либо налагали на авиакомпанию.

Читайте также: