Гол Довбика приніс "Ромі" вольову перемогу в матчі Серії А (відео)

Український форвард реалізував пенальті у середині другого тайму поєдинку з "Удінезе".

"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді перемогла "Удінезе" в матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Фріулі" в Удіне завершилася з рахунком 1:2 .

Перший тайм поєдинку залишився за господарями – на 38-й хвилині точного удару завдав Лоренцо Лукка.

Перед перервою римляни могли відігратися, але гол Довбика було скасовано через офсайд.

На початку другого тайму "вовки" таки зрівняли рахунок – на 50-й хвилині пенальті реалізував Лоренцо Пеллегріні.

На 64-й хвилині підопічні Клаудіо Раньєрі вийшли вперед – Довбик реалізував пенальті. Саме цей гол приніс римлянам перемогу над "Удінезе". Українця замінили на 81-й хвилині.

Відео гола Довбика

Для 27-річного українця це вже восьмий гол у нинішньому сезоні Серії А. Також у його активі два асисти.

Загалом цього сезону Артем забив 12 голів і віддав 3 асисти у 28 матчах за римський клуб в усіх турнірах.

Огляд матчу "Удінезе" – "Рома"

Після цієї перемоги "Рома" (30 очок) посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А. "Удінезе" (26 балів) перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі "Рома" 2 лютого прийме "Наполі", а "Удінезе" днем раніше вдома позмагається з "Венецією".

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