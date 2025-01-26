Анастасія Приходько озвучила свій прогноз щодо дати закінчення війни

Українська співачка Анастасія Приходько висловила свою думку про закінчення війни в Україні.

Артистка, спираючись на аналіз новин, спрогнозувала, що мир в Україні настане 2028 року. Приходько каже, що ці три роки на шляху до свободи будуть дуже складними емоційно. Тому наголосила, що кожному українцю потрібно зібрати "свою модель, яка була до повномасштабного вторгнення" для наступних етапів боротьби.

"По-перше, 2028 рік. Перший рік повномасштабного вторгнення – шок. Потім розгубленість і глухий кут, в якому ми зараз перебуваємо й не розуміємо, як вийти з ситуації. Зараз буде другий етап – ось ці три складні роки від 2025 до 2027 року. Неодноразово казала, що треба акумулюватися й зібрати себе по частинам. Ми почали себе розкидувати й думати, що ми щось вирішуємо, віддавати всю цю енергію. А тепер треба зібратися", - заявила зірка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Виконавиця переконана, що окупанти продовжать вести бої, але все ж більше тиснутимуть на нервову систему нашого народу. Також виконавиця замислилася над тим, чи можна буде припинення вогню назвати "перемогою", коли за час десятирічних боїв полягла величезна кількість українців.

"На цьому складному етапі буде дуже важливою нервова система, витримка й ціль. Це будуть емоційно складні три роки. А ракети будуть літати, бо так швидко ніхто не закінчить цю війну. Це політика. Не думаю, що буде перемога. Бо над чим? Перемога, що ми втратили так багато хлопців і дітей? Тому не знаю, чому радіти", - наголосила Приходько.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько втрапила в скандал з прослуховуванням популярного в Росії виконавця.

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