Гол Довбика принес "Роме" волевую победу в матче Серии А (видео)

Украинский форвард реализовал пенальти в середине второго тайма поединка с "Удинезе".

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде победила "Удинезе" в матче 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Фриули" в Удине завершилась со счетом 1:2 .

Первый тайм поединка остался за хозяевами – на 38-й минуте точный удар нанес Лоренцо Лукка.

Перед перерывом римляне могли отыграться, но гол Довбика был отменен из-за офсайда.

В начале второго тайма "волки" таки сравняли счет – на 50-й минуте пенальти реализовал Лоренцо Пеллегрини.

На 64-й минуте подопечные Клаудио Раньери вышли вперед – Довбик реализовал пенальти. Именно этот гол принес римлянам победу над "Удинезе". Украинца заменили на 81-й минуте.

Видео гола Довбика

Для 27-летнего украинца это уже восьмой гол в нынешнем сезоне Серии А. Также в его активе два ассиста.

Всего в этом сезоне Артем забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах за римский клуб во всех турнирах.

Обзор матча "Удинезе" – "Рома"

После этой победы "Рома" (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" (26 баллов) находится на 11-й позиции.

В следующем туре "Рома" 2 февраля примет "Наполи", а "Удинезе" днем ранее дома сразится с "Венецией".

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