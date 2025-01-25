"Наполи" одержал волевую победу над "Ювентусом" и укрепил лидерство в Серии А (видео)

"Наполи" на своем поле одержал волевую победу над "Ювентусом" в центральном матче 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм остался за "Старой синьорой" – на 43-й минуте голом отличился новичок клуба Рандаль Коло Муани.

Однако затем подопечные Антонио Конте сумели оформить камбэк. На 57-й минуте счет сравнял Франк Ангисса, а победный мяч на 69-й минуте с пенальти забил Ромелу Лукаку.

Обзор матча "Наполи" – "Ювентус"

"Наполи" выиграл седьмой матч подряд в Серии А и с 53 очками возглавляет турнирную таблицу. "Партенопейцы" на 6 баллов опережают ближайшего преследователя "Интер", который имеет два матча в запасе.

"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии. Команда Тьяго Мотты с 37 очками занимает пятое место.

В следующем туре "Наполи" на выезде сыграет с "Ромой" украинского форварда Артема Довбика, а "Ювентус" примет "Эмполи". Оба матча состоятся 2 февраля.

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