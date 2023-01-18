Кибербуллинг: девять вопросов, ответы на которые вы могли не знать

Кибербуллинг – буллинг (травля, преследование, запугивание и т.п.) с помощью цифровых технологий. Он может происходить в социальных сетях, играх, мобильных телефонах. Читайте в материале ТСН.ua ответы на 9 важных вопросов о кибербулинге.

О кибербуллинге рассказал менеджер практики уголовного права в PwC Legal и адвокат ЮрФем: поддержка Артем Крикун-Труш.

Регламентирует ли украинское законодательство вымогательство и шантаж в Сети?

Понятие "шантажирование" и "вымогательство" прописаны в Уголовном Кодексе Украины и не важно, где именно они происходят: в реальном мире или в виртуальном, то есть в Сети.

Если приставить к обычному преступлению, например, шантажу, слово "кибер", специфика изменится только в том, что его труднее доказать или зафиксировать. Ответственность за преступные действия такая же.

А вот если говорить о киберсталкинге или обычном сталкинге, то ответственность за него в Уголовном Кодексе Украины не установлена.

Что такое киберсталкинг и чем он отличается от кибербуллинга?

Киберсталкинг – преследование в Сети. Сталкер, или просто преследователь, может следить за своей жертвой в социальных сетях, создавая для этого фейковые аккаунты, писать на мобильный телефон и в разные мессенджеры. А также заводить для этого новые страницы, если предыдущие заблокированы.

Регламентируют ли киберсталкинг международные нормативно-правовые документы?

О сталкинге упоминается в Стамбульской конференции, которая все также частью украинского законодательства по сути. Согласно этому документу предполагается, что государство-сторона обязано установить за сталкинг ответственность.

Как такое преступление можно квалифицировать, чтобы привлечь обидчика к ответственности?

Юридически можно привязать это преступление к другим статьям. К примеру, если сталкер грозит убийством и если такие угрозы действительно были в сообщениях. Также можно использовать статью о нарушении неприкосновенности частной жизни, если, например, преступник незаконно хранил, собирал, использовал, уничтожал или распространял конфиденциальную информацию о личности или незаконно ее изменял.

Кто и почему чаще всего выступает преследователем?

Ими могут выступать как знакомые преследуемые, лица (реально или виртуально), так и совершенно незнакомые люди. Часто киберсталкингом занимается неизвестный человек, который просто нашел вас в Сети, получил персональные данные и прибег к преступлению. А вот кибершантажом часто занимаются знакомые.

Артем Крикун-Труш приводит примеры кибербуллинга. В большинстве своем, по его словам, таким занимаются бывшие супруги, парни или девушки. Особенно если их бросили или не ответили на внимание. Часто случаются такие ситуации, когда парень с девушкой общаются в Сети, доходит до виртуального секса, посылаются фотографии эротического характера. Их позже могут использовать против того, кто послал фото. Часто — из-за обиды. Тогда начинается шантаж: угрожают выложить фотографии в публичный доступ, если человек не отреагирует.

Чаще всего, по мнению Артема, люди не намерены действительно это сделать, разве что будут очень обижены. Но им нравится чувствовать власть над другими, над их страхом и т.д.

Что делать, если анонимы угрожают в Сети?

Иногда личность таких "анонимов" можно установить самостоятельно. Для этого используют разведку по открытым источникам или OSINT. В этом деле очень помогает поиск Google, детальное изучение профилей в социальных сетях шантажирующего лица.

Нужно ли сразу обращаться в полицию?

В полицию лучше обращаться после консультирования с юристом, который поможет правильно составить заявление. Тогда можно получить больше шансов дать делу ход и добиться успеха в расследовании.

Многие дела по киберсталкингу, к сожалению, даже не доходят до уголовного производства, ведь достаточно, если адвокат обратится к преследователю. В таком случае можно написать сталкеру: "Я тебе больше не буду отвечать, с тобой свяжется мой адвокат".

После этого уже общение переходит к адвокату, который предлагает больше не писать человеку, предоставить ему компенсацию, чтобы дальше не развивать историю и не открывать уголовное производство. В большинстве случаев (90–95%) преследователи исчезают.

Какие доказательства кибербуллинга собирать?

Очень важно все угрозы и факт преследования сразу фиксировать. Не стоит откладывать на завтра, потому что часто преследователи сразу удаляют сообщения, чтобы после себя не оставить следа. Поэтому нужно сразу делать скриншоты или записывать экран мобильного телефона или ноутбука/ПК.

Часто сталкеры действуют по такой схеме: пишут человеку, а когда видят, что он прочёл сообщение, его удаляют. И так всякий раз. Не следует также блокировать преследователей. С точки зрения юриста, так лишитесь возможности собрать доказательства преступления и дать делу ход в будущем.

Куда обратиться, чтобы получить помощь?