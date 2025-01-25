Откуда на самом деле взялся коронавирус: директор ЦРУ дал ответ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф отметил, что китайские власти знали правду, но скрыли ее от мира.

COVID-19 распространился из-за утечки из биолаборатории в Ухане в Китае.

Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, ссылаясь на соответствующий анализ.

Об этом пишет The New York Times.

Теперь оценка ведомства по возникновению вируса естественным путем с местного рынка изменилась.

В то же время директор ЦРУ отметил, что утечка была непреднамеренной.

"Это был результат непреднамеренной утечки. Китайские власти знали об этом, но скрыли эту информацию от мира", — отметил Джон Рэтклифф.

Напомним, в Украине появился новый штамм коронавируса.

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