Звідки насправді взявся коронавірус: директор ЦРУ дав відповідь

Директор ЦРУ Джон Реткліфф зазначив, що китайська влада знала правду, але приховала її від світу.
COVID-19 поширився через витік з біолабораторії в Ухані, що в Китаї.
Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф, посилаючись на відповідний аналіз.
Про це пише The New York Times.
Відтепер оцінка відомства щодо виникнення вірусу природним шляхом з місцевого ринку змінилась.
Водночас директор ЦРУ зазначив, що витік був ненавмисним.
"Це був результат ненавмисного витоку. Китайська влада знала про це, але приховала цю інформацію від світу", – зазначив Джон Реткліфф.
Нагадаємо, в Україні з'явився новий штам коронавірусу.
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