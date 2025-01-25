Звідки насправді взявся коронавірус: директор ЦРУ дав відповідь

Директор ЦРУ Джон Реткліфф зазначив, що китайська влада знала правду, але приховала її від світу.

COVID-19 поширився через витік з біолабораторії в Ухані, що в Китаї.

Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф, посилаючись на відповідний аналіз.

Про це пише The New York Times.

Відтепер оцінка відомства щодо виникнення вірусу природним шляхом з місцевого ринку змінилась.

Водночас директор ЦРУ зазначив, що витік був ненавмисним.

"Це був результат ненавмисного витоку. Китайська влада знала про це, але приховала цю інформацію від світу", – зазначив Джон Реткліфф.

Нагадаємо, в Україні з'явився новий штам коронавірусу.

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