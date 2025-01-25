У Луцьку підліток провалився під лід: що відомо

На щастя, поблизу проходив чоловік, який не розгубився і допоміг хлопцеві вибратись із крижаної води.
У Луцьку в суботу, 25 січня, у парку 900-річчя міста підліток провалився під лід.
Про це повідомив місцевий Телеграм-канал "VSN Волинська служба новин".
За словами очевидців, хлопець вийшов на замерзлу поверхню водойми, однак лід не витримав його ваги.
На щастя, поблизу проходив чоловік, який не розгубився і допоміг хлопцеві вибратись із крижаної води.
Водночас друзі підлітка, які перебували поруч, навіть не спробували допомогти – вони просто втекли з місця події.
Нагадаємо, у селищі Білогородка під Києвом 11-річний хлопчик провалився під кригу та загинув. Його тіло у воді знайшли рятувальники.
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