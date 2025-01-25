В Луцке подросток провалился под лед: что известно

К счастью, поблизости проходил мужчина, который не растерялся и помог парню выбраться из ледяной воды.

В Луцке в субботу, 25 января, в парке 900-летия города подросток провалился под лед.

Об этом сообщил местный телеграмм-канал "VSN Волынская служба новостей".

По словам очевидцев, парень вышел на замерзшую поверхность водоема, однако лед не выдержал его вес.

К счастью, поблизости проходил мужчина, который не растерялся и помог парню выбраться из ледяной воды.

В то же время находившиеся рядом друзья подростка даже не попытались помочь – они просто сбежали с места происшествия.

Напомним, в поселке Белогородка под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Его тело в воде обнаружили спасатели.

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