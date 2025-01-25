Маска выгнали из Белого дома: в аппарате Трампа празднуют победу

Для миллиардера, который возглавляет Департамент по вопросам эффективности правительства, не нашли офиса в одном здании с Трампом.

Глава аппарата Белого дома 67-летняя Сьюзи Уайлс, неблагосклонно относящаяся к слишком близким отношениям Дональда Трампа с американским миллиардером Илоном Маском, празднует свою первую победу. Ей удалось добиться, чтобы Маск, назначенный руководителем Департамента по вопросам эффективности правительства, не получил офиса в Западном крыле резиденции президента США.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Говорят, что ветерана политики Республиканской партии раздражает статус миллиардера как "первого друга" Трампа, который даже сидит в Овальном кабинете, когда президент США подписывает законопроекты. Из-за такого противоречивого поведения политики из Демократической партии ехидно называют Илона Маска "сопрезидентом".

Сообщается, что Маск настаивал на офисе рядом с Овальным кабинетом, но его команда будет базироваться в здании Эйзенхауэра, расположенном через дорогу от Белого дома.

Илон Маск, как руководитель департамента, будет подотчетен Сьюзи Уайлс, что свидетельствует о ее контроле над Белым домом.

67-летняя Уайлс, которую сам Трамп прозвал "Ледяная дева", давний оперативный работник Республиканской партии из Флориды, которая к своей работе относится очень серьезно. Она станет первой женщиной, которая займет должность главы аппарата Белого дома.

Одной из главных обязанностей руководителя аппарата является управление временем президента и тем, кто имеет к нему доступ.

Напомним, миллиардер Илон Маск попал под критику со стороны ключевых союзников президента Дональда Трампа после того, как публично выразил недовольство "мега-соглашением" по поводу искусственного интеллекта на 500 миллиардов долларов.

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