"Борнмут" с Забарным разбил главную сенсацию сезона АПЛ, "Эвертон" с Миколенко одержал победу

В поединках 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на своем поле разгромил "Ноттингем" ( 5:0 ), а "Эвертон" другого украинского защитника Виталия Миколенко одержал выездную победу над "Брайтоном" ( 0:1) .

Хет-триком в составе "вишен" отличился Данго Уаттара. Еще по голу забили Джастин Клюйверт и Антуан Сэменьо.

Забарный вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь матч, получив желтую карточку на 90+3-й минуте. Для 22-летнего украинца это был 23-й поединок в этом сезоне АПЛ.

Благодаря победе "Борнмут" (40 очков) вышел на шестое место в АПЛ. "Ноттингем", который считают главной сенсацией нынешнего сезона, с 44 баллами занимает третью позицию.

В следующем матче "Борнмут" примет лидера чемпионата "Ливерпуль", а "Ноттингем" дома сыграет с "Брайтоном". Оба матча состоятся 1 февраля.

В свою очередь, "Эвертон" одержал минимальную победу над "Брайтоном" благодаря голу, который на 42-й минуте с пенальти забил Илиман Ндиае.

Весь матч в составе "ирисок" провел Миколенко. Для 25-летнего украинца это был 20-й поединок в текущем розыгрыше АПЛ.

"Эвертон" (23 очка) занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ – мерсисайдский клуб увеличил отрыв от зоны вылета до 7 баллов. "Брайтон" (34 пункта) остался на девятой позиции.

В следующем туре "Эвертон" будет принимать "Лестер", а "Брайтон" на выезде встретится с "Ноттингемом". Оба матча состоятся 1 февраля.

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