Манчестер Сити – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В субботу, 25 января, "Манчестер Сити" будет принимать "Челси" в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

После 22 туров "горожане" с 38 очками занимают пятое место в АПЛ. "Пенсионеры" (40 баллов) замыкают топ-4.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси

В Украине матч "Манчестер Сити" – "Челси" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Челси

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают действующего чемпиона Англии. На победу команды Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2,07. Ничья – 3,95. Выигрыш подопечных Энцо Марески – 3,30.

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