Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У суботу, 25 січня, "Манчестер Сіті" прийматиме "Челсі" в центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Після 22 турів "городяни" з 38 очками посідають п'яте місце в АПЛ. "Пенсіонери" (40 балів) замикають топ-4.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Челсі

В Україні матч "Манчестер Сіті" – "Челсі" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Челсі

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають чинного чемпіона Англії. На перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 2,07. Нічия – 3,95. Виграш підопічних Енцо Марески – 3,30.

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