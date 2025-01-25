Чи запровадить Сербія санкції проти РФ: Вучич розкрив плани щодо "друзів"

Президент Сербії має намір провести перемовини з Путіним "найближчими днями".
Президент Сербії Александар Вучич під час виступу на мітингу у місті Ягодина у п'ятницю, 24 січня, сказав, що не запроваджуватиме санкції проти РФ "чи інших друзів".
Про це пише РТС.
"Я не буду вводити санкції проти Росії чи інших друзів", – заявив він.
Вучич наголосив, що доки він є чинним президентом Сербії, країна не запроваджуватиме санкційних заходів щодо Росії. Ба більше, він підкреслив, що Сербія й надалі підтримуватиме "братні та дружні" відносини з РФ та Китаєм.
Президент Сербії також повідомив, що має намір провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним "найближчими днями", щоб врегулювати ситуацію навколо санкцій США щодо сербської нафтової промисловості.
"Сила Сербії – у нашій незалежності та автономії. Ми маємо захищати як наше коріння, так і наше майбутнє", – заявив Вучич.
Що відомо про санкції США проти Сербії
Ще до інавгурації Трампа, 10 січня, у Міністерстві фінансів США повідомили про запровадження санкцій проти кількох десятків нафтових компаній РФ, зокрема проти "Газпром Нафти" та "Сургутнафтогаз".
У цьому переліку опинилася і "Нафтова індустрія Сербії" (NIS). Сербська компанія потрапила під удар через те, що її мажоритарним акціонером є російський "Газпром Нафта". Після цього президент Сербії Вучич заявив, що "Газпром Нафта" має протягом 45 днів позбутися своїх активів у NIS.
Нагадаємо, Сербія зацікавлена у перемовинах Путіна та Трампа. Тому, за словами Вучича, він запропонує президентам зустрітись на території Сербії та готовий гарантувати безпеку кожної зі сторін.
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