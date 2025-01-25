Чи запровадить Сербія санкції проти РФ: Вучич розкрив плани щодо "друзів"

Президент Сербії Александар Вучич під час виступу на мітингу у місті Ягодина у п'ятницю, 24 січня, сказав, що не запроваджуватиме санкції проти РФ "чи інших друзів".

Про це пише РТС.

"Я не буду вводити санкції проти Росії чи інших друзів", – заявив він.

Вучич наголосив, що доки він є чинним президентом Сербії, країна не запроваджуватиме санкційних заходів щодо Росії. Ба більше, він підкреслив, що Сербія й надалі підтримуватиме "братні та дружні" відносини з РФ та Китаєм.

Президент Сербії також повідомив, що має намір провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним "найближчими днями", щоб врегулювати ситуацію навколо санкцій США щодо сербської нафтової промисловості.

"Сила Сербії – у нашій незалежності та автономії. Ми маємо захищати як наше коріння, так і наше майбутнє", – заявив Вучич.

Що відомо про санкції США проти Сербії

Ще до інавгурації Трампа, 10 січня, у Міністерстві фінансів США повідомили про запровадження санкцій проти кількох десятків нафтових компаній РФ, зокрема проти "Газпром Нафти" та "Сургутнафтогаз".

У цьому переліку опинилася і "Нафтова індустрія Сербії" (NIS). Сербська компанія потрапила під удар через те, що її мажоритарним акціонером є російський "Газпром Нафта". Після цього президент Сербії Вучич заявив, що "Газпром Нафта" має протягом 45 днів позбутися своїх активів у NIS.

Нагадаємо, Сербія зацікавлена у перемовинах Путіна та Трампа. Тому, за словами Вучича, він запропонує президентам зустрітись на території Сербії та готовий гарантувати безпеку кожної зі сторін.

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