Підігрує Путіну?: Сербія готує укриття на випадок ядерної війни

Президент Сербії Олександр Вучич заявив про термінове облаштування бомбосховищ на випадок ядерної війни.

Про це він сказав в інтерв’ю сербському каналу TV Pink.

За його словами, Белград у 2011–2012 роках припинив виділяти гроші з бюджету для покращення стану бомбосховищ.

"Перші звіти, які я отримав від наших муніципальних служб, і доповідь нашої армії у зв'язку з бомбосховищами і тим, скільки людей ми могли б будь-якої миті прийняти до сховищ, які можуть витримати ядерний удар, – гнітючі. Зараз ми маємо системно це виправляти", – сказав президент Сербії.

Щодо світової ситуації, особливо ситуації в Україні та Росії, Вучич прокоментував, що справи у світі йдуть не в правильному напрямку, а війна починає виходити з-під контролю.

"І мої прогнози такі, що все, що відбувається, буде все більше виходити з-під контролю. Будь-яка заява з будь-якої сторони, завжди можна сказати, що це робить інший, але принаймні це не деескалація. Я боюся, що це призводить лише до нових конфліктів, ще більших проблем і того, чого ми хотіли уникнути будь-якою ціною, тобто конфлікту ще ширшого та більшого масштабу, ніж це має місце сьогодні", – сказав він.

Зауважимо, що міжнародна спільнота дорікає Сербії за намагання "всидіти на двох стільцях". Вучич запевняє у євроінтеграційному курсі Белграда, але відмовляється вводити санкції проти РФ і намагається зберегти хороші відносини з Москвою, яку Сербія історично вважає союзником.

Нагадаємо, недавно сербські ЗМІ зауважили, що Вучич вперше не привітав Путіна з днем ​​народження 7 жовтня. Тим не менше, 20 жовтня президент Сербії поговорив з Путіним уперше від початку повномасштабної війни.

Раніше Financial Times повідомляло, що "братня" до Росії Сербія таємно постачає Україні боєприпаси.

ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму. Зокрема, чимало сербських бойовиків воюють на боці РФ проти України ще від 2014 року.

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