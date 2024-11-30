Подыгрывает Путину?: Сербия готовит укрытие на случай ядерной войны

Президент Сербии Александр Вучич заявил о срочном обустройстве бомбоубежищ на случай ядерной войны.

Об этом он сказал в интервью сербскому каналу TV Pink.

По его словам, Белград в 2011-2012 годах прекратил выделять деньги из бюджета для улучшения состояния бомбоубежищ.

"Первые отчеты, которые я получил от наших муниципальных служб, и доклад нашей армии в связи с бомбоубежищами и тем, сколько людей мы могли бы в любой момент принять в хранилища, которые могут выдержать ядерный удар, – удручающие. Сейчас мы должны системно это исправлять", – сказал президент Сербии.

Относительно мировой ситуации, особенно в Украине и России, Вучич прокомментировал, что дела в мире идут не в правильном направлении, а война начинает выходить из-под контроля.

"И мои прогнозы таковы, что все происходящее будет все больше выходить из-под контроля. Любое заявление с любой стороны, всегда можно сказать, что это делает другой, но по крайней мере это не деэскалация. Я боюсь, что это приводит лишь к новым конфликтам, еще большим проблемам и тому, чего мы хотели избежать любой ценой, то есть конфликта еще более широкого и большего масштаба, чем это имеет место сегодня", – сказал он.

Отметим, что международное сообщество упрекает Сербию за попытку "усидеть на двух стульях". Вучич уверяет в евроинтеграционном курсе Белграда, но отказывается вводить санкции против РФ и пытается сохранить хорошие отношения с Москвой, которую Сербия исторически считает союзником.

Напомним, недавно сербские СМИ отметили, что Вучич впервые не поздравил Путина с днем ​​рождения 7 октября. Тем не менее, 20 октября президент Сербии побеседовал с Путиным впервые с начала полномасштабной войны.

Ранее Financial Times сообщало, что "братская" в Россию Сербия тайно снабжает Украину боеприпасами.

ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму. В частности, многие сербские боевики воюют на стороне РФ против Украины еще с 2014 года.

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