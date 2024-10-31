Вучич рассказал, на чем настаивал Путин во время их разговора

Президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора с Владимиром Путиным поднял вопрос о прекращении огня, однако российский лидер "не проявил заинтересованности".

Об этом Вучич сообщил в интервью Bloomberg.

"Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены", – ответил президент России, по словам Вучича.

Как отметили журналисты Bloomberg, спикер Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментариев по этой ситуации. Ранее Путин заявлял, что прекращение огня невозможно, пока "противоположная сторона не согласится на шаги, которые были бы необратимы и приемлемы" для России.

Кроме того, Александар Вучич в интервью Bloomberg отметил, что следующий президент США должен добиться перемирия в Украине.

Напомним, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах планирует заморозить войну и минимизировать участие США в поддержке Киева. Трамп имеет радикальную глобальную программу на второй срок — от Украины и Ближнего Востока до давления на друзей и врагов Америки.