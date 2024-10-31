В МИД ответили, ждут ли россиян на втором Саммите мира

В МИДе заявили, что мир не должен быть за счет капитуляции Украины.

Представители России должны присутствовать на втором саммите мира, чтобы выработать принципы долговременного мира в Украине.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, выступая на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале, передает Укринформ.

"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей ", – сказал он.

Министр отметил, что "ненаказанное зло возвращается большим" и украинцы это понимают лучше, чем кто-либо другой. Он заявил, что украинцы стремятся к миру как никто в мире, но этот мир не должен быть за счет капитуляции Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОП ответили, действительно ли существуют "переговоры" с Россией по ударам по энергетике.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абулем Гейтом.

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