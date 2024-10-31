В Сумской области раздалось 138 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 138 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская общины.
- Белопольское общество: враг бил из минометов (6 взрывов), артиллерии (20 взрывов).
- Юношеское общество: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва), осуществили пуск КАБ (1 взрыв).
- Хотинская община: с территории РФ нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), пуск КАБ (2 взрыва). В результате авиаудара 1 гражданское лицо погибло и 3 жителя общины ранены.
- Шалыгинская община: совершены удары FPV-дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).
- Краснопольское общество: зафиксирован удар FPV-дронами (5 взрывов), сброс с вражеского БпЛА взрывных устройств (8 взрывов), обстрелы из миномета (14 взрывов), артиллерии (8 взрывов).
- Середино-будская община: 5 мин сбросили россияне на территорию общины. В результате обстрела повреждены 2 частных дома. Также с территории РФ нанесен удар 2-мя FPV-дронами (2 взрыва).
- Новослободская община: с территории РФ совершены удары FPV-дронами (5 взрывов).
- Великописаревское общество: враг ударил из артиллерии (6 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
- Дружбовская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Также был артобстрел (3 взрыва).
- Эсманьская община: совершен удар FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по Днепру, в результате чего ранен 14-летний подросток.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Сумщине в результате авиаудара по кладбищу погибла убиравшая могилу сына женщина.
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