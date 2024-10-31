Удар по Харькову: в ОВА сообщили о гибели ребенка

В результате удара был разрушен подъезд 9-этажного дома.

В Харькове в результате российского авиаудара по многоэтажке погиб один ребенок.

Об этом говорится в сообщении главы ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика", — говорится в сообщении.

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что всего пострадали 28 человек, из них один ребенок. Спасены 4 человека, в том числе 2-х — из-под завалов, включая ребенка.

В результате удара был разрушен подъезд 9-этажного дома с 5 по 1 этажа. Под завалами, возможно, остаются люди.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеская авиабомба ФАБ-500 влетела прямо в четвертый этаж многоэтажки в Харькове.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесщине.

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