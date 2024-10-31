Удар по Харкову: в ОВА повідомили про загибель дитини

У Харкові внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці загинула одна дитина.

Про це йдеться у повідомленні голови ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу у ДСНС повідомили, що всього постраждало 28 людей, з них одна дитина. Врятовано 4 особи, зокрема 2-х — з-під завалів, включаючи дитину.

Внаслідок удару було зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожа авіабомба ФАБ-500 влетіла прямо у четвертий поверх багатоповерхівки у Харкові.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині.

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