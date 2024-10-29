РФ вдарила одразу по кількох містах: всі наслідки ворожої атаки

У ніч проти 29 жовтня окупанти вдарили одразу по кількох містах України. Харків - знищена найвідоміша будівля міста і не тільки. Кривий Ріг - удар по житловому будинку. Київ - також удар по цивільних. Наслідки ворожої атаки просто шокують.

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Удар по Держпрому

Його не зруйнував навіть Гітлер, але Путін до нього таки дістався. Ввечері 28 жовтня російські окупанти запустили по Харкову КАБи. Внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром. Це одна з найвідоміших будівель міста: памʼятка архітектури та один із перших хмарочосів Радянського Союзу. Спочатку о 21:00 мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків КАБами.

"Попередньо під ударом був самий центр Харкова. На місці "прильоту" пожежа та задимлення", - ййдеться в повідомленні.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, відомо про 6 постраждалих – вони в легкому та середньому станах. Тяжких немає.

Як уточнив паблік "Харків 1654", серед шістьох поранених – поліцейський, який був на чергуванні, перехожі та люди, які перебували в будівлі.

Мер міста Ігор Терехов Зазначив, що ця будівля – історична цінність України, і не лише України.

Також він додав, що постраждала не лише будівля Держпрому, але й інші будинки 1920-х років, які є архітектурним ансамблем Харкова. Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, чим саме ворог вдарив по центру міста.

А пізніше у прокуратурі показали моторошні кадри наслідків російської атаки по Шевченківському району Харкова.

Рятувальники повідомили, що внаслідок прямого влучання під час обстрілу Харкова частково зруйновані приміщення 2-го та 3-го поверхів адмінбудівлі Держпрома у центральній частині міста. Пошкоджені також житлові будинки, лікарня та навчальні заклади поруч. Фахівці ДСНС також додали, що кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб. А вже за кілька хвилин цифра вкотре зросла, повідомили у Національній поліції.

Повторний удар

Проте цього росіянам виявилось замало. В ніч проти 29 жовтня вони знову вдарили по Харкову. Цього разу - по житлових будинках. Спершу мер міста Ігор Терехов повідомив про одного загиблого.

"О 2:51 Харків зазнав авіаційного обстрілу — влучання (імовірно, КАБ) було зафіксовано в Основ’янському районі. Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 — зазнали різних ступенів пошкоджень. Наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих. Попередньо, одна людина загинула. На місці події працюють рятувальники та відповідні служби".

Згодом кількість продовжила збільшуватись. Близько 7-ої ранку поліція Харківської області повідомила про чотирьох загиблих.

"Через повторний удар росіян по Харкову загинули четверо людей: поліція документує наслідки ворожого обстрілу. За попередніми даними, військові рф застосували проти мирного населення ФАБ-500 з УМПК. Зруйновані та пошкоджені приватні домоволодіння в Основ’янському районі міста. 29 жовтня близько 2:50 збройні сили країни-терориста, порушуючи закони та звичаї війни, знову завдали удару по Харкову. Ворожий боєприпас влучив в приватний сектор, зайнялася пожежа. Від вибуху був повністю зруйновано житловий будинок".

Рятувальники підтвердились кількість загиблих і показали моторошні кадри розбору завалів.

Наслідки російського удару по території Основʼянського району Харкова показали і в прокуратурі.

За даними слідства, загиблими виявились - двоє чоловіків 25 та 26 років і двоє жінок 70 та 86 років.

Удар по Кривому Рогу

Ввечері 28 жовтня під ворожим ударом опинився і Кривий Ріг. Росіяни завдали ракетного удару по місту. Спершу через атаку було 12 постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

На зараз 12 поранених, троє в операційній, з них двоє чоловіків – дуже тяжкі. Дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки, балкони.

Штаб розгортаємо у найближчій школі (мешканці знають де це) – допомога будматеріалами, комунальні бригади, заяви на допомогу від міста. Допомога із розселенням.

А вже згодом стало відомо про загиблих.

"На жаль, хлопець 39 років помер - надважка відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі зробили все, що змогли. Співчуття рідним та близьким".

У прокуратурі Дніпропетровської області уточнили, що внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу пошкоджено багатоквартирні будинки, школу, медклініку, адмінбудівлю, автомобілі, гаражі та газогін.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, ввечері 28 жовтня 2024 року російські військові завдали ракетного удару по м. Кривий Ріг. Внаслідок атаки загинув 36-річний чоловік. Поранено 14 людей".

Удар по Києву

А ще цієї ночі окупанти не давали спокійно спати мешканцям столиці. Росіяни атакували Київ дронами. Внаслідок атаки у столиці зафіксовано падіння уламків а Солом'янському та Святошинському районах. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано.

За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися шестеро постраждалих, з них одну людину госпіталізовано.

У Святошинському районі уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація щодо постраждалих не надходила.”

Попко наголосив, що це була вже 18 повітряна атака збройних сил РФ по Києву від початку жовтня. А згодом у КМВА показали, як зараз виглядає одне з місць, куди влучили уламки ворожих дронів.

Реакція президента

Вранці 29 жовтня президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні російські удари. Він зазначив, що потрібно ізолювати агресора й посилювати тиск на нього, поки він не припинить терор.

"Російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові – одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.У Кривому Розі російська ракета влучила в житловий будинок, спричинивши пожежу.

Багато інших українських міст та громад зазнають обстрілів цього вечора. Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним додає йому впевненості. Кожна люб’язна усмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук. Замість того, щоб загравати з ним, ми повинні примусити його до миру через нашу колективну рішучість".

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни атакували Одещину двома ракетами Х-31П, які були запущені з винищувача Су-30 з Чорного моря.

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