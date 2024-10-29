Рада ухвалила законопроєкт про угоди зі слідством: що він передбачає

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12039 про угоди зі слідством. Його підтримали і Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт відповідає міжнародним зобовʼязанням.

За законопроєкт №12039 віддали 263 голосів.

Железняк також пояснив, що проєкт містить наступні нововедення:

стаття, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад, 5 замість 8 років;

суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф: за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. НМДГ, за тяжкі злочини: від 120 тис. до 6 млн. НМДГ, за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн. НМДГ;

суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено;

при цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за вийнятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора;

у випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штарф та може отримати додатково конфіскацію.

Нагадаємо, 29 жовтня ВР також подовжила воєнний стан та мобілізацію. Депутати проголосували за продовження дії воєнного стану на 90 днів.

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