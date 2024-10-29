Чому шкарпетки губляться у пральній машині: експерти розібралися, де їх шукати

Знайома ситуація, коли до прання у вас було десять пар шкарпеток, а після – дев'ять з половиною? Якщо так, то ви, напевно, задумувалися, куди вони губляться.

Загадка про те, куди ж губляться шкарпетки під час прання в пральній машині, з'явилася дуже давно. Деякі українці навіть жартома розповідають історії про те, що барабан харчується однією шкарпеткою з пари.

Британці також замислилися над цим і навіть провели дослідження на замовлення одного з виробників пральних машин. Вони опитали 2000 осіб і з'ясували, що в середньому кожен житель Великої Британії втрачає 1,3 шкарпетки на місяць, а це аж 15 штук на рік.

А якщо порахувати приблизну кількість втрачених у пральній машині шкарпеток протягом усього життя, то вийде 1264 одиниці. Дослідники вивели формулу, яку, звісно, не варто сприймати всерйоз, адже вона включає склад і кількість білизни, кількість людей, що живуть в оселі, режим прання тощо. Однак один з висновків виявився доволі цікавим.

Експерти провели ще одне дослідження, яке допомогло дізнатися причину, чому шкарпетки губляться в пральній машині. Виявилося, що в цьому не завжди винна пралка, інколи цей предмет гардеробу падає за батарею під час сушіння або залишається під диваном. Коли ж шкарпетки губляться в пральній машині, то таке відбувається переважно через надмірне навантаження.

Коли існує брак вільного місця, шкарпетка може зачепитися за край, розташований між манжетою і барабаном. Під час реверсивного руху і віджимання її затягує під барабан. Там вона може застрягнути, наприклад, на нагрівальному елементі, а згодом просто розривається на маленькі шматочки. Ось чому втрачену в пральній машині шкарпетку практично ніколи не можна знайти.

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