Почему теряются носки в стиральной машине: эксперты разобрались, где их искать

Знакомая ситуация, когда до стирки у вас было десять пар носков, а после девять с половиной? Если да, то вы, наверное, задумывались, куда теряются носки.

Загадка о том, куда теряются носки во время стирки в стиральной машине, появилась очень давно. Некоторые украинцы даже в шутку рассказывают истории о том, что барабан питается одним носком из пары.

Британцы также задумались над этим и даже провели исследование по заказу одного из производителей стиральных машин. Они опросили 2000 человек и выяснили, что в среднем каждый житель Великобритании теряет 1,3 носка в месяц, а это 15 штук в год.

А если посчитать примерное количество утраченных в стиральной машине носков в течение всей жизни, то получится 1264 единицы. Исследователи вывели формулу, которую, конечно, не стоит воспринимать всерьез, ведь она включает состав и количество белья, количество живущих в доме людей, режим стирки и т.д. Однако один из выводов оказался достаточно интересным.

Эксперты провели еще одно исследование, которое помогло узнать причину, почему носки теряются в стиральной машине. Оказалось, что в этом не всегда виновата стиральная машина, иногда этот предмет гардероба падает за батарею во время сушки или остается под диваном. Когда же носки теряются в стиральной машине, то в основном такое происходит из-за чрезмерной нагрузки.

Когда существует нехватка свободного места, носок может зацепиться за край, расположенный между манжетой и барабаном. Во время реверсивного движения и отжима ее затягивает под барабан. Там она может застрять, к примеру, на нагревательном элементе, а потом просто разрывается на мелкие кусочки. Вот почему потерянный в стиральной машине носок практически никогда нельзя найти.

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