Загарбники просунулися на Донеччині - DeepState

Ворог продовжує атакувати позиції сил оборони.
Російські загарбники протягом минулої доби окупували ще кілька населених пунктів на Донбасі.
Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.
"Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни готують наступ у Запорізькій області із застосуванням бронетехніки.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія наступає повільно, але збільшила темпи просування.
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