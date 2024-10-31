Загарбники просунулися на Донеччині - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби окупували ще кілька населених пунктів на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.

"Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни готують наступ у Запорізькій області із застосуванням бронетехніки.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія наступає повільно, але збільшила темпи просування.

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