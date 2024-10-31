Захватчики продвинулись на Донбассе — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали еще несколько населенных пунктов на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Звездное, а также продвинулся у Новоукраинки, в Нововодмитровке и Кураховке", — говорится в сообщении.

На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне готовят наступление в Запорожской области с применением бронетехники.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия наступает медленно, но увеличила темпы продвижения.

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